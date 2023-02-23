شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة اللواء أبوبكر الحديدى، فى مؤتمر صحفى عُقد ظهر اليوم بمقر النادى تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بقيادة حمزة الجمل خلفاً لجهاز أحمد حسام "ميدو".

وضم التشكيل كلاً من..

حمزة الجمل.. مديراً فنياً

أحمد قناوى.. مدرباً عاماً

محمد حمص.. مدرباً عاماً

أيمن كمال.. مدرباً

أحمد لطفى.. مدرباً

سيد توفيق.. مدرباً لحراس المرمى

هذا ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد لملاقاة فيوتشر يوم الجمعة بعد المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المحلي.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى قد أقال مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدورى المصرى لكرة القدم.

وقال الإسماعيلى فى بيان رسمى: "منذ مباراة الفريق الأول أمام المحلة ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء/ أبو بكر الحديدي في حالة إانعقاد دائم، وأسفر ذلك عن توجيه الشكر للجهاز الفني والإدارى والطبي، وذلك إثر سوء نتائج الفريق الأول و وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام".

كما أكد المجلس كامل الاحترام للجهاز الفني تحت قيادة الكابتن أحمد حسام ميدو، والذين تحملوا الكثير من أجل إسعاد جماهير النادي ومحبيه في وقت حرج لا ينكره إلا جاحد، ولكن صادفه وجهازه سوء توفيق طالما يحدث فى عالم كرة القدم، الأمر الذى دعا المجلس لاتخاذ القرار فى هذا التوقيت العصيب، والذى لا يحتمل أى إخفاقات أخرى.

وفى ذات السياق قرر المجلس خصم 10% من قيمه عقود اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمام المحلة، إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب.