شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتصدر غيابات الزمالك أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبرز غيابات الفريق الأبيض أمام الترجى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت في تونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب كلاً من محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة ومصطفى شلبيى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية .

ومن المقرر أن يخوض الزمالك فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس ، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسي في الجولة الثالثة.