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مران الأهلى.. محاضرة كولر وتدريبات قوية للحراس استعدادا لصن داونز

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القاهرة - سامية سيد -  

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ ‏استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام ‏ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث ‏عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب ‏الخططية.‏

 

وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

 

وبدأ الفريق استعداده اليوم لمباراة صن داونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏اللاعبين أمس بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان وخوض مباراة الهلال ‏السوداني في دور المجموعات.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي ‏جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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