شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة كولر وتدريبات قوية للحراس استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ ‏استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام ‏ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث ‏عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

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وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب ‏الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وبدأ الفريق استعداده اليوم لمباراة صن داونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏اللاعبين أمس بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان وخوض مباراة الهلال ‏السوداني في دور المجموعات.

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وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي ‏جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏