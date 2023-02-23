شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة كولر وتدريبات قوية للحراس استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجوانب الخططية.
وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وبدأ الفريق استعداده اليوم لمباراة صن داونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني اللاعبين أمس بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان وخوض مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز.