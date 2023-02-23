شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب دورى المحترفين لليد قبل قمة الليلة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة اليد بنادى الزمالك جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 12 نقطة يليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف وذلك قبل المواجهة التى تجمعهما مساء اليوم الخميس، فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاء سبورتنج فى المركز الخامس برصيد 8 نقاط ، يليه البنك الأهلى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط ،و طلائع الجيش فى المركز السادس بنفس الرصيد ثن سموحة فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط .



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