شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي قبل مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء بعد غد «السبت» على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وانتظم السولية في المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مواجهتي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وأسوان في بطولة الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من أسوان.
وحقق الأهلي الفوز أسوان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز.