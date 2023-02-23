شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي قبل مباراة صن داونز ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام ‏مساء بعد غد «السبت» على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وانتظم السولية في المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة التي ‏تعرض لها خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مواجهتي الهلال السوداني في دوري أبطال ‏إفريقيا، وأسوان في بطولة الدوري الممتاز.‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها ‏الفريق أمس عقب العودة من أسوان.‏

وحقق الأهلي الفوز أسوان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏عصر الثلاثاء الماضي على استاد أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة ‏الدوري الممتاز.‏