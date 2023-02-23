شكرا لقرائتكم خبر عن ختام قوى لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية فى العاصمة الإدارية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم، منافسات بطولة كأس العالم للرماية (مسدس ، بندقية)، والتى تسضيفها ملاعب ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى الفترة من 17 حتى 23 فبراير تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقى والمصرى وعضو الاتحاد الدولى للرماية.

حيث من المقرر أن تختتم البطولة بمنافسات 25 متر مسدس سيدات ومنافسات 50 متر بندقية رجال 3 أوضاع.

وعبر حازم حسنى عن سعادته بنجاح تلك البطولة من خلال إشادة كل الوفود المشاركة، والذى كان من بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الذى حرصا على التواجد وافتتاح البطولة.

وأعرب الثنائي الدولى عن مدى سعادتهما بحفاوة الاستقبال الى جانب الثقة الكبيرة لديهما فى إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر، من خلال قدراتها الضخمة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

يذكر أن البطولة تقام فى الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).