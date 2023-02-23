شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عمر عصر بطل تنس طاولة وصل للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو عمر عصر.



المولد والنشأة عمرعصر من مواليد 1991 بدأ المسيرة المولد والنشأة عمرعصر من مواليد 1991 بدأ المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر، وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.





البداية

أشركه علاء مشرف وعمره 12 سنة فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.

الإنجازات والميداليات

فاز بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة.

وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم.

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000.

وفي مارس 2018، نجح عمر عصر، في التتويج بالبطولة الإفريقية فى كينيا، وتأهل إلى كأس العالم 2018.

ونجح عصر فى التأهل لمونديال تنس الطاولة من خلال التصنيف العالمي، حيث يحتل عمر المركز 21 عالميا وهو أفضل مركز يصل إليه لاعب عربي وإفريقي في التاريخ.

حقق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 و بذلك يرتفع رصيد مصر الـ24 ميدالية بينهم 5 ميداليات ذهبية و6 فضيات و13 برونز.