شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تجديد ثلاثى الأهلى وكواليس خناقة كهربا وشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى فى طريقه بشكل قوى من أجل حسم الاتفاق مع 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، فى تصريحات لراديو أون سبورت إف إم، "الأهلى اتفق مع حسين الشحات ومحمد هانى وياسر إبراهيم على التجديد"، وأضاف "ثلاثى الأهلى لم يفرض أى شروط من أجل التجديد لكن يرغب الثلاثي فقط في التقدير الجيد من جانب الإدارة الحمراء".

وعن مشاجرة كهربا وشادى حسين فى مران الأهلى، قال شوبير: "كل ما تردد وقيل إن هناك مشاجرة بين كهربا وشادى حسين، هذا الأمر لا أساس له من الصحة".