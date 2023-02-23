شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تجديد ثلاثى الأهلى وكواليس خناقة كهربا وشادى والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير، فى تصريحات لراديو أون سبورت إف إم، "الأهلى اتفق مع حسين الشحات ومحمد هانى وياسر إبراهيم على التجديد"، وأضاف "ثلاثى الأهلى لم يفرض أى شروط من أجل التجديد لكن يرغب الثلاثي فقط في التقدير الجيد من جانب الإدارة الحمراء".
وعن مشاجرة كهربا وشادى حسين فى مران الأهلى، قال شوبير: "كل ما تردد وقيل إن هناك مشاجرة بين كهربا وشادى حسين، هذا الأمر لا أساس له من الصحة".
وأضاف: "المشادات بتبقى فى التمرين عبارة عن احتكاكات عادية وبتأخذ 10 ثوانى، وبيسلموا على بعض وخلاص"، متابعاً: "لا توجد خناقة ومشكلة وخلاف كل هذا لا أساس له من الصحة، وتأكدت من كل الراويات وكل الأطراف".
وتابع "حسين الشحات لديه مشكلة في صباع يده، لكن اتعمله دعامة ويتمرن بشكل عادي، هذه الإصابة تمثل مشكلة لحراس المرمى، ممكن يغيب 3 أو 4 شهور".