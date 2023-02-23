شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع نهلة رمضان للاطمئنان على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً مع اللاعبة نهلة رمضان للاطمئنان على حالتها الصحية، ومتابعة الإجراءات المتخذة معها لتلقيها العلاج فى المستشفى المتواجدة بها بمحافظة الإسكندرية، متمنياً لبطلة مصر فى رفع الأثقال الشفاء العاجل.

وكلف وزير الشباب والرياضة لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لمتابعة الحالة الصحية للاعبة نهلة رمضان، وتقديم تقرير يومى عن تطور حالة للاعبة، والعمل على توفير كل الطلبات والاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الصحة والمعنيين بالمستشفى المتواجدة بها.

وكان وزير الرياضة قد وجه بتقديم الدعم اللازم للاعبة منذ بداية دخولها المستشفى لتلقى العلاج، وتم نقل الرباعة المصرية إلى غرفة فردية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة مع تحمل الوزارة لأى تكاليف.

جدير بالذكر أن نهلة رمضان تعانى من الذئبة الحمراء التى أدت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة، فضلا عن ضمور بالعضلات، بالإضافة إلى حمى البحر المتوسط التى تسبب لها نزيفا دمويا.