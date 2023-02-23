حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا لميدو

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الاتفاق مع حمزة الجمل على تولى المسئولية الفنية لفريق الكرة خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

وتقرر أن يكون الجهاز المعاون لحمزة الجمل مكونا من أحمد قناوى مدرب عام ومحمد حمص مدرب مساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

ويعقد حاليا مجلس الإسماعيلى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كل التفاصيل وتقديم حمزة الجمل وجهازه، وتقديم الشكر لأحمد حسام ميدو على الفترة التى قضاها.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى قد أقال مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدورى المصرى لكرة القدم.

وقال الإسماعيلى فى بيان رسمى: "منذ مباراة الفريق الأول أمام المحلة ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء/ أبو بكر الحديدي في حالة إانعقاد دائم، وأسفر ذلك عن توجيه الشكر للجهاز الفني والإدارى والطبي، وذلك إثر سوء نتائج الفريق الأول و وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام".

كما أكد المجلس كامل الاحترام للجهاز الفني تحت قيادة الكابتن أحمد حسام ميدو، والذين تحملوا الكثير من أجل إسعاد جماهير النادي ومحبيه في وقت حرج لا ينكره إلا جاحد، ولكن صادفه وجهازه سوء توفيق طالما يحدث فى عالم كرة القدم، الأمر الذى دعا المجلس لاتخاذ القرار فى هذا التوقيت العصيب، والذى لا يحتمل أى إخفاقات أخرى.

وفى ذات السياق قرر المجلس خصم 10% من قيمه عقود اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمام المحلة، إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب.