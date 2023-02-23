شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان جاهز لتدعيم حراسة سموحة أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الهانى سليمان حارس مرمى نادى سموحة، فى اجتياز اختبار الجاهزية فى تدريب الفريق السكندرى ليكون جاهزا لحماية عرين سموحة أمام حرس الحدود، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى بطولة الدورى.

وعانى الهانى سليمان حارس سموحة من الإصابة بشد فى السمانة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، ليتم استبداله خلال المباراة لعدم قدرته على الاستكمال فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وخضع الهانى سليمان لأشعة أكدت إصابته بشد فى السمانة من الدرجة الثانية، إلا أنه استطاع التعافى منها واجتاز اختبار الجاهزية، ليبدأ اليوم فى المشاركة بتدريبات الفريق بشكل عادى ويعلن جاهزيته لحماية عرين سموحة أمام حرس الحدود.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين ، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65 .

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.