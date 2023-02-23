شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج: سعيد بالانضمام لـ أكبر نادٍ فى أفريقيا وجاهز لإسعاد ملايين الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلحاج لاعب لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه جاهز لإسعاد الملايين من جماهير الأبيض، بعد إتمام عملية قيده فى قائمة الفريق واستخراج الكارنيه الخاص به، وإسدال الستار على الأزمة التى منعته من خوض المباريات خلال الأسابيع الماضية.

وكتب بلحاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "سعيد جدًا للعب مع الزمالك، أكبر نادٍ فى أفريقيا .. دعونا نبدأ فى جعل جماهير الزمالك تستمتع ونبدأ فى تحقيق أهدافنا".

من جانبه أوضح بلحاج خلال فيديو تقديمه على الموقع الرسمي للزمالك: "القليل من الإصرار سنواجه إنجازات كبيرة، وأنا هُنا من أجل ذلك وأهم موهبة.. هي موهبة التحدي، وأنا مستعد لإسعاد الملايين".

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس ، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسي في الجولة الثالثة.