شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: النادى يعمل على تحقيق حلم التواجد فى المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طلعت محرم، مدرب المقاولون العرب، عن طموحات فريقه فى الموسم الجارى بعد الأداء المميز الذى يقدمه الفريق منذ بداية الموسم فى بطولة الدورى.

وقال طلعت محرم، فى تصريحات عبر برنامج صباح أون تايم: هناك مجهود كبير فى منظومة المقاولون العرب الكل يعمل لتحقيق أمر يليق باسم النادى خاصة بعد الإخفاقات التى حدثت آخر موسمين، النادى كان فى مركز لا يليق باسمه سواء محليا أو أفريقيا، أتمنى أن نكمل على المستوى الذى بدأنا به منذ بداية الموسم وشوقى غريب يركز على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق.

وأضاف: نسعى لوضع المقاولون فى مكانة تليق به فى جدول الدورى، شوفى غريب يخوض كل مباراة باحثا عن الفوز، المباريات فى الدور الثانى تكون أصعب النقطة غالية جدا على كل الفرق، سواء تلك التى تنافس على القمة أو الهبوط.

وواصل: كل منظومة المقاولون سواء إدارة أو جهاز فنى أو لاعبين نعمل جاهدين لتحقيق الهدف الأهم وهو التواجد فى المربع الذهبى، ويتبقى لنا مباراة مؤجلة من الدور الأول ونتمنى أن يكون القادم أفضل.

وعن تألق أبو السعود حارس مرمى الفريق قال محرم: محمود أبو السعود يقدم موسما رائعا جدا، وهذا يرجع لمجهود كبير من اللاعب والجهاز الفنى، سواء على المستوى المعنوى أو جهود طارق سليمان مدرب الحراس، أبو السعود اسم كبير وله خبرات وباع كبير بالدورى، فرق كثيرا معنا هذا الموسم وأتمنى أن يكمل على نفس المستوى لأنه يستحق أكثر من ذلك.