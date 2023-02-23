شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير السولية من موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الاختبار الطبى، الذى سيخضع له عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام صن داونز يوم السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد فى عضلة السمانة وغاب بسببها عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد فلامنجو البرازيلى بكأس العالم للأندية وعن مباراة أسوان فى الدورى، ومن المقرر أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدا الخميس.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على أسوان فى بطولة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدورى، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء.

وأضاف: "خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التى وقعت فى لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا".

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّا للغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

وشدد على أن كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني، وأنه بشكل شخصي لا يمكن أن يستبعد لاعبًا من المشاركة في المباريات بسبب إهدار الفرص، وهو الأمر الذي يعتبره جزءًا من كرة القدم.

وأشاد المدير الفني بما قدمه اللاعبون، خاصة المجموعة التي شاركت في الشوط الثاني، ومنهم شادي حسين، فيما أكد أن الفريق يعمل بشكل مستمر على علاج أي أخطاء والسعي نحو تحقيق الانتصارات.