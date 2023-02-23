شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من الدخول فى حسبة برما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من دخول الفريق فى حسبة برما خلال مبارياته فى الدورى لوجود أكثر من نادٍ ينافس للهروب من منطقة الهبوط فى جدول الدورى.

وقال أحمد سامى للاعبين خلال محاضرة عقدها معهم، أن الفريق سيواجه صعوبة قوية فى الفترة المقبلة بسبب مواجهاته مع الفرق التى تصارع على الهروب من الهبوط، والتى لن تسقط بسهولة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباريات من أجل تجميع النقاط والتقدم فى جدول الدورى.

وشدد سامى على أهمية تحقيق الفوز على فريق حرس الحدود في المواجهة المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين ، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65 .

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.