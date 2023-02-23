موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال تقام مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

خسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابى ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقى الأهلى بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة التى ستجمع بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتولى الإثيوبى باملاك تيسيما القيادة التحكيمية للمباراة القوية المنتظرة بين الأهلي وفريق صن داونز.

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها بعد غد، السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويرغب المدرب السويسري في إعادة بعض العناصر الأساسية التى غابت عن تشكيل الفريق في مباراة أسوان الأخيرة بالدورى، والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة ويأتى فى مقدمتها، على معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي حيث فضّل المدير الفني إراحة هذا الثلاثي بسبب الإجهاد.