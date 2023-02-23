شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فردى وفرق للرجال والسيدات، والتى تستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجارى بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت البطولة منافساتها بفعالياتها فردى الرجال ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

ويشارك فى منافسات سلاح الشيش رجال 19 لاعبًا مصريا منهم 8 لاعبين على نفقة الاتحاد وهم: علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، محمد حسن، يوسف فودة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، سهيل نوار.

فيما يخوض 11 لاعبًا منافسات البطولة على نفقتهم الخاصة وهم: يحيى ماضي، عبد الرحمن حفور، يوسف سناء، أحمد هنداوي، صالح محمد، عبد الرحمن أسامة، كريم عاصم، أيمن الغايش، أحمد البدوي، محمد بهي الدين، تامر زين العابدين.

ويشارك 17 لاعبًا مصريًا في منافسات دور المجموعات بواقع 6 لاعبين على نفقة الاتحاد و11 لاعبًا على نفقتهم الخاصة.

وأوقعت القرعة البطل يوسف فودة في المجموعة الأولى مع أبطال أوكرانيا وسنغافورة وكرواتيا وبريطانيا وبولندا واليابان.

وسيلتقى أحمد هنداوى فى المجموعة الثالثة بأبطال فرنسا وإيطاليا والتشيك وتايوان وبورتريكو والإمارات كما سيلعب صالح محمد في المجموعة الثامنة مع أبطال فرنسا وبلجيكا وبريطانيا والصين والمجر وأوكرانيا.

أما سهيل نوار فسيكون على موعد مع أبطال كندا وإيطاليا والأرجنتين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر بالمجموعة التاسعة بينما سيواجه عبد الرحمن حفور أبطال اليابان ولبانان وكندا وصربيا وهونج كونج وفرنسا بالمجموعة العاشرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع محمد عصام فى المجموعة الحادية عشر رفقة أبطال كندا وإيطاليا والهند وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، كما أوقعت القرعة أيمن الغايش فى المجموعة الثانية عشر مع أبطال الولايات المتحدة وبريطايا وسنغافورة وبولندا وكندا وإيطاليا على أن يواجه أحمد البدوى أبطال إيطاليا والمجر وفرنسا وبولندا وألمانيا وهونج كونج بالمجموعة الثالثة عشر.

ويواجه يحيى ماضى أبطال كوريا الجنوبية وبولندا والأرجنتين والنمسا وأوزباكستان والدنمارك فى المجموعة الرابعة عشر فيما سيواجه يوسف سناء أبطال سنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية والنمسا وألمانيا وهونج كونج الخامسة عشر.

أما سيف الغايش فوقع فى المجموعة السادسة عشر ليواجه كل من أبطال كوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا وهونج كونج ولبنان وكندا بينما أسفرت القرعة عن مواجهة عبدالرحمن أسامة لأبطال كل من كندا وفرنسا والصين واليابان وكرواتيا وقطر بالمجموعة السابعة عشر.

وسيلاعب تامر زين العابدين أبطال بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وهونج كونج في المجموعة الثامنة عشر فيما سيواجه عبدالرحمن طلبة أبطال كوريا الجنوبية وألمانيا واليابان والولايات المتحدة وأوزباكستان وإيطاليا في المجموعة التاسعة عشر.

وأخيرا سيكون كريم عاصم على موعد مع مواجهة كل من أبطال تايوان ومالي وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والتشيك بالمجموعة العشرين بينما سيشارك محمد بهي الدين أمام كل من أبطال السنغال والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية في المجموعة الـ21 على أن يواجه محمد حسن أبطال ألمانيا والهند وبريطانيا والنمسا وهونج كونج والمجر بالمجموعة الـ23.

يذكر أن مباريات اليوم لن تشهد مشاركة كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة وذلك بفضل ترتيبهما المتقدم وتأهلهما مباشرة للمشاركة بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي الذي ستقام فعالياته غدا السبت.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجل و 166 سيدة) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.