بعثة ألعاب القوى الباراليمبى تصل الإمارات للمشاركة فى بطولة فزاع الدولية

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب ألعاب القوى البارالمبية صباح اليوم إلى دولة الإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولة فزاع الدولية الرابعة عشر لألعاب القوى بالإمارات، والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير الجارى حتى 1 مارس المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة باريس البارالمبية 2024 .

وتضم بعثة المنتخب الوطنى 9 لاعبين يشاركون فى 21 مسابقة هم إبراهيم بدر تصنيف F56 رمى قرص ورمح، عبد العزيز هاشم تصنيفT46 رمى رمح، أحمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100 م و200م، 400م، محمد كمال F37 رمى قرص وجلة، عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 منافسات 100م، 200م ووثب طويل، باسم رجب عبد المولى تصنيف F34 رمى رمح، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمى قرص ورمح بالاضافة إلى اللاعب خالد على محمد تصنيف T.12.

يترأس البعثة الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، والجهاز الفنى يضم كلا من دكتور أسامة فؤاد مدرب عام الجرى، دكتور محمد أبو دنيا مدرب عام مكفوفين، ياسر فتحى مدرب عام رمى، احمد خيرى مدرب الرمى، ويشارك فى البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.