كهربا يشارك في مران الأهلى اليوم استعدادا لموقعة صن داونز

القاهرة - سامية سيد - يُشارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مران اليوم ،الخميس، بعدما أكتفى بتدريبات أستشفائية الساعات الماضية حسبت تأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الذي أكد أن اللاعب إشتكى من إجهاد العضلة الامامية والتواء في الكاحل خلال مباراة أسوان ، وأوضح أبو عبلة :" كهربا تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية بجانب الالتواء في الكاحل ولكن حالته مطمئنة".

وتابع أبو عبلة :" كهربا كان يرغب في إكمال مباراة أسوان لكن الجهاز الفني فضّل عدم المخاطرة به، لا توجد أي مشاكل ..سيُشارك مع الفريق في المران اليوم ،الخميس.

ويُعد كهربا أحد أوراق كولر الرابحة خلال الفترة الأخيرة وشارك أساسياً في مباراة أسوان بالدوري وأفتتح الثلاثية التى فاز بها المارد الأحمر.

على صعيد توابع مباراة أسوان ، أكد مارسيل كولر أن عدم مشاركة محمد شريف في مباراة أسوان ليس عقاباً له لإهدار فرصة محققة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية، وعبر مارسيل كولرعن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء ، وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّاللغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.