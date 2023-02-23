مواجهات شرسة بالدوري الأوربي .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23-2-2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها قمة مان يونايتد ضد برشلونة في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد"، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد يوفنتوس.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



نانت X يوفنتوس – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

ميتيلاند الدنماركي X سبورتنج لشبونة – 7.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

موناكو X باير ليفركوزن – 7.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

إيندهوفن X إشبيلية – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

رين X شاختار دونيتسك الأوكراني – 10 مساء

يونيون برلين X أياكس أمستردام - beIN Sports HD Xtra 1

روما X ريد بول سالزبورج – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



كلوج X لاتسيو – 7.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

دنيبرو X آيك لارناكا - beIN Sports HD 1

بارتيزان بلجراد X شيريف تيراسبول – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

إندرلخت X لودوجوريتس البلغاري – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2 English

بازل السويسري X طرابزون سبور – 10 مساء - beIN Sports HD 2 English

جينت البلجيكي X كارباغ أغدام – 10 مساء - beIN Sports HD 2

فيورنتينا الإيطالي X سبورتنج براجا – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ليخب وزنان X بودو / جليمت – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة



الدحيل X الشباب السعودي – 5 مساء - SSC1 HD

فولاد خوزستان X الهلال – 8 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



التعاون X الفيحاء – 3 مساء

الإتحاد X الرائد – 7.30 مساء

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة



جمهورية إفريقيا الوسطي X جنوب السودان – 4 مساء

الكونغو X أوغندا – 7 مساء