شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتجه إلى تونس لمواجهة الترجى فى دورى الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس، اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول فى تونس اليوم الخميس، وطالب البروفيسور اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى، مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق، في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى – محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – عمر جابر – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافى – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

وكان ”الخليج 365” أكد استبعاد أحمد فتوح والونش من قائمة الزمالك وضم الصفقات الجديدة.