شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الخميس، فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.





موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم بعد تعديل الموعد وتأخيره 4 ساعات وإخطار الأندية.