شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة الرنك العالمى للمصارعة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة الرنك العالمى للمصارعة، التى تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجارى.

ويدخل لاعبو ولاعبات منتخب مصر هذه البطولة بتحدٍ جديد لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على الصدارة رغم صعوبة المهمة فى ظل مشاركة أبطال المصارعة على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية أن مجلس إدارة الاتحاد قادر على تنظيم البطولة بشكل مميز وحرص المجلس بالكامل على التواجد ومتابعة كل التفاصيل، وتم تشكيل اللجان وتوزيع الأدوار على أعضاء مجلس الإدارة حتى نضمن نجاح التنظيم فى ظل مشاركة 48 دولة بواقع 585 لاعبا ولاعبة وتواجد أبطال العالم فى لعبة المصارعة.

وحرص الصربى نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولى للمصارعة على الحضور والتواجد مبكراً لمتابعة البطولة، بالإضافة لتواجد فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى ومندوب الاتحاد الدولى للمصارعة، مشيرا إلى أن البطولة ستكون فى غاية القوة ونأمل أن يكون التوفيق حليف المنتخب الوطنى وهدفنا الوصول لمنصات التتويج.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للمصارعة الحرة، على اختيار اللاعبين الذين سيمثلون مصر فى بطولة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني في المصارعة الحرة كالتالي: ”محمود عبد القادر في وزن 57 ك، علاء شيبة في وزن 57 ك، شهاب الدين في وزن 61 ك، محمود شعبان في وزن 61 ك، عمر أمين في وزن 65 ك، جمال عبد الناصر في وزن 61 ك، خالد سالم في وزن 70 ك، فارس محمد في وزن 70 ك، محمد طارق في وزن 74 ك.

بالإضافة إلى: ناصر فارس في وزن 79 ك، أحمد خالد في وزن 79 ك، محمود سعيد في وزن 86 ك، سيف الدين في وزن 86 ك، محمد وائل في وزن 92 ك، خالد مسعود في وزن 92 ك، مصطفى جبر في وزن 97 ك، أبوبكر السيد في وزن 97 ك، محمد مصطفى الشامي في وزن 125 ك، أدهم عبدالله في وزن 125 ك، عمرو رضا في وزن 74 ك.

يذكر أن الاتحاد الدولى يختار سنويًا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار.