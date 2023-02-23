شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: أثق فى فوز لاعبى الزمالك على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى تونس، أهمية مباراة الترجى المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح رئيس البعثة أنه يثق فى لاعبى الزمالك وقدراتهم على تحقيق الفوز، مشددا على أن المباراة مهمة أمام منافس قوى.

وأضاف أن دعم مجلس الإدارة للاعبين فى جلسته معهم قبل السفر أمر مهم وحافز إيجابى، موجها الشكر لأمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة على الدور النفسى الكبير فى تحفيز اللاعبين.

وتابع خالد لطيف قائلا "قيد الصفقات الجديد إضافة كبيرة للفريق وأتمنى الفوز على الترجى والعودة بالثلاث نقاط والزمالك قادر على ذلك".

ويرافق البعثه كل من جمال عبد الحميد وأحمد دعبس عضوا مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الفريق لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.