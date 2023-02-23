اتحاد الكرة يُعيد تشكيل لجانه العامة و"سكوب" يعلن عن قائمة أولية للمنتخب الأول

المنامة - ياسر ابراهيم - أعاد مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم، في اجتماعه الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 14-15 فبراير الحالي، برئاسة أحمد صالح العيسي، تشكيل لجانه العامة.



وجاء قرار الاتحاد، بتشكيل اللجان على النحو التالي:



اللجنة المالية: حسن باشنفر - رئيسا، وعضوية: أحمد الشرفي، عبدالفتاح لطف، لبيب المهدي.



اللجنة الفنية: حسن عبد ربه ـ رئيسا، عبدالله فضيل – مدير فنيا + نائب أول، أحمد علي بن علي – نائبا ثانيا، والأعضاء عبدالله باعامر، أحمد البريد، فؤاد العودي، عمر البارك.



اللجنة الاعلامية: خالد السودي – رئيسا، وعضوية: سميح المعلمي، شكري حسين، عادل القباص، نزار الخالد، أحمد ناصر مهدي، شكري الحذيفي، صادق وجيه الدين، فهمي باحمدان.



لجنة الشباب والناشئين: عبدالوهاب الزرقه – رئيسا، وعضوية: عبدالكريم الشرجبي، صلاح محمد باوزير، علي احمد صلاح، عبدالله غازي، عبدالرحيم الخشعي، عبدالرقيب العديني.



لجنة الكرة النسوية: صفاء الشعوبي – رئيسا



اللجنة العليا للحكام: أحمد قائد سيف – رئيسا، وعضوية: مختار صالح، وسيم عبد المنان، محمد أحمد نعمان، علي جوف باري، حسين شقران.



اللجنة العليا للمسابقات: أبو علي غالب – رئيسا، وعضوية: عبدالعزيز الذبحاني، عبدالخالق شمسان، عبدالسلام الغرباني، زكي باحشوان، محمد، طه حسين، عبدالقادر باجميل، خالد اليماني، نبيل الجبني.



لجنة الطوارئ: طلال بن حيدرة، لبيب المهدي، حسام السنباني، جياب باشافعي، مصطفى السهلي، محمد حيدان.



لجنة الطب الرياضي: د. مصلح سلمان – رئيسا،وعضوية: د. عبدالرحمن الشرجبي، د. محمد السراجي، د. عبدالوهاب مطهر.



لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني والإذاعي: معاذ الخميسي رئيساً



كما صدر قرار رقم (7) لعام 2023 بتعيين الاخ معاذ حمود الخميسي رئيساً لمكتب رئيس الاتحاد والغاء أي قرار سابق يخالف هذا القرار.



في غضون ذلك أعلن مدرب المنتخب الأول لكرة القدم التشيكي ميروسلاف سكوب عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم لدخول المعسكر الاستعدادي القادم بمحافظة عدن بقيادة مساعد المدرب الكابتن محمد الزريقي.



ويأتي المعسكر استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة (بطولة غرب آسيا التي من المتوقع ان تستضيف منافسات المجموعتين العراق وفلسطين مارس القادم) و (بطولة خليجي 26 التي تستضيفها الكويت ديسمبر 2024م)، حسب اتحاد كرة القدم.



وتضم القائمة 42 لاعباً على النحو التالي:

(محمد أمان، سالم الهارش، عبدالحليم شاطف، عبدالله السعدي، اسامه حيدر، عبدالمعين الجرشي، محمد ناجي، هشام بلابل، مدير عبدربه، فيصل معروف، عمرو طلال، أحمد ناصر، عماد الجديمة، عمار البيضاني، عبدالحكيم الشرعبي، محمد بولس، أحمد الوجيه، محمد العانه، صقر الدربي، نبيل زيدان، محمد الطيري، حمزه حنش، حمزه الشحمي، حسن الكوماني ، محمد فوزي، اسامه عنبر، محمد العمودي، علاء عوشه، جلال الجلال، انيس المعاري، محمد هاشم النجار، اكرم هاجر، منيف جسار، تامر سنان، عبدالمجيد صباره، محمد مهدي (بوتشي)، عبدالله زهره، حمزه محروس، هاني ابو هادي، محمد راضي، محمد الداحي، محمد السقطري).

