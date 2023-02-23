شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يطلب تقريراً عن مصابى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقريراً عن مصابى زعيم الثغر قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجهز الجهاز الطبي للاتحاد السكندرى تقريراً مفصلاً عن حالة اللاعبين المصابين وهم عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور الذين غابوا عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضم لهم حديثاً محمود علاء بعد إصابته بمزق في الخلفية.

في سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الداخلية فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 97.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.