شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تطير إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة الفريق فيوتشر، صباح اليوم الخميس، إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكى المغربى فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل فى أول جولتين أمام إسكو كارا التوجولى وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء على ماهر نقطتين فقط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكى المغربى يوم الأحد المقبل، فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الجيش الملكى المغربى المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولى، ويأتى فيوتشر فى المركز الثانى برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز فى المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتى فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيواشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز فى مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدورى الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان فى 3 مباريات بالدورى، فاز فيوتشر فى واحدة بهدف نظيف، وتعادلا فى مباراتين، كما تواجها فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتى توج بها فيوتشر، وفاز أبناء على ماهر أيضا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل فى المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.