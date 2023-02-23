شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستعين باللاعبين أصحاب الخبرات فى مباراة الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في موقعة الترجى التونسي، لترجيح كافة الفريق الأبيض وانتشاله من الموقف الصعب في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا لا سيما أن الترجي يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

في سياق مختلف باتت صفقات الزمالك الشتوية التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جاهزة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيد صفقاته الشتوية.

وأكد مسئولو الزمالك فى وقت لاحق أن مشاركة الصفقات الجديدة فى بطولة أفريقيا متوقفة علي إنتهاء أزمة القيد محلياً حيث سيتم ظهور اللاعبين في القائمة الإفريقية بشكل تلقائي بسبب قيدهم قبل الموعد المحدد.