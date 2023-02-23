الأهلى يواصل استعداداته لموقعة صن داونز

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي الأستعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية استعداداً لهذه المباراة المرتقبة والتى يحضرها عشرة آلاف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة أمنية بحضور اللقاء .

ويواصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون تجهيز لاعبي الفريق جيداً لمباراة السبت المقبل على الصعيدين الفني والبدني من أجل حسم اللقاء مُبكراً والفوز بالنقاط الثلاثة من الفريق الجنوب أفريقي الذي يعتلي قمة المجموعة حالياً برصيد 6 نقاط من فوزين على القطن الكاميروني والهلال السوداني.

على صعيد توابع مباراة أسوان ، أكد مارسيل كولر أن عدم مشاركة محمد شريف في مباراة أسوان ليس عقاباً له لإهدار فرصة محققة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية، وعبر مارسيل كولرعن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء ، وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّاللغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.