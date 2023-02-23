شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع اللمسات النهائية فى الاتفاق مع البرتغالى بيريرا لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يضع اتحاد الكرة اللمسات النهائيات على إنهاء ملف شائك ومعقد وهو الخبير التحكيمي الذي سيتولى المسئولية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

واقترب مسئولو الجبلاية من اتمام الاتفاق مع البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، لتولى مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية، مقابل 15 الف دولار خلفًا كلاتنبيرج، الذي تقدم باستقالته قبل أسابيع قليلة.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وعانت المنظومة التحكيمية في مصر من أوضاع متردية في الفترة الأخيرة، وشكلت أزماتها خطرا كبيرا يهدد صناعة كرة القدم في مصر، ما جعل استقدام خبير أجنبي يتولى مهمة الإنقاذ ضرورة ملحة في الوقت الراهن.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى وقت سابق، تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.