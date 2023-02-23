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كولر يُعيد القوة الضاربة للأهلى أمام صن دوانز بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها بعد غد ، السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويرغب المدرب السويسري في إعادة بعض العناصر الأساسية التى غابت عن تشكيل الفريق في مباراة أسوان الأخيرة بالدوري والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة ويأتي في مقدمتها ، على معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي حيث فضّل المدير الفني إراحة هذا الثلاثي بسبب الإجهاد.

 

ويرغب المدرب في الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة صن داونز التى ستقام في التاسعة مساءً بإستاد السلام من أجل تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في صراع المجموعة التى تضم مع الأهلي ، كلاً من القطن الكاميروني والهلال السوداني ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار الأفريقي بعد الخسارة في الجولة الماضية من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير يوم السبت الماضي علماً بأن الأهلي له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في بطولة العالم للأندية مؤخراً بالمغرب.

 

على صعيد توابع مباراة أسوان ، أكد مارسيل كولر أن عدم مشاركة محمد شريف في مباراة أسوان ليس عقاباً له لإهدار فرصة محققة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية، وعبر مارسيل كولرعن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء ، وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

 وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّاللغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

 وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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