شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات ساخنة اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. الألومنيوم ولافيينا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 6 مباريات قوية فى إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى بين تليفونات بنى سويف والفيوم، أسمنت أسيوط مع شبان قنا، الألومنيوم مع لافيينا، مصر المقاصة مع بترول أسيوط، المدينة المنورة مع ملوى، النصر للتعدين مع الجونة، بالإضافة إلى مواجهة بين هلال الضبعة وبروكسى فى مجموعة بحرى.

يحل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 41 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويسعى سعيد صبحى مدرب فريق البترول فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة لوقف نزيف النقاط واستغلال عامل الأرض فى إسقاط المتصدر وتضييق الفارق معه.

ويستقبل فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، فريق لافيينا القابع فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة خلف المتصدر بنقطة واحدة، ويأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم فى تحقيق فوز مهم على لافيينا والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، فيما طالب جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاعبيه بضرورة العودة لسكة الانتصارات من أجل مواصلة الضغط على بترول أسيوط وانتظار هدية من المقاصة اليوم لاقتناص الصدارة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط، ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، على أمل تعثر بترول أسيوط ولافيينا، فيما يسعى النصر للتعدين للفوز بهذه المباراة لتقليص الفارق مع الجونة لـ3 نقاط ومواصلة انتفاضته.

ويلتقى فى نفس التوقيت فى هذه المجموعة كل من تليفونات بنى سويف والفيوم، أسمنت أسيوط مع شبان قنا، المدينة المنورة مع ملوى، بالإضافة إلى مواجهة بين هلال الضبعة وبروكسى فى مجموعة بحرى.