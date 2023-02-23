شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى تونس صباح اليوم على متن طائرة خاصة لملاقاة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس في العاشرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس ، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسي في الجولة الثالثة.

في سياق مختلف أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية.

وأوضح الشوريجى، أن لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بإتمام إجراءات قيد لاعبى الزمالك الجدد الذين تعاقد معهم النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تعليق قيدهم بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك.

وشدد رئيس لجنة التظلمات أنه أبلغ مسئولى الجبلاية بأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادى اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.