شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستأنف اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة زعيم الثغر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم الخميس على ستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق طلائع الجيش الثلاثاء الماضى تدريبات إستشفائية للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة انبى التي انتهت بالتعادل السلبى فيما خاض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لزعيم الثغر .

رفض عماد النحاس المدير الفني للطلائع فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري خوفاً من الاجهاد في ظل ضيق الوقت قبل المباراة القادمة مع زعيم الثغر، ومنح اللاعبين راحة أمس الأربعاء.

اقترب الثنائى محمود وادى وخالد قمر لاعبا طلائع الجيش من العودة لقائمة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري ، وغاب وادى وقمر عن الطلائع في مباراة انبى بسبب معاناتهم من شد في العضلة الخلفية حيث ينفذ الثنائى برنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود الثنائى مصطفى الخواجة وفريد شوقى لاعبا الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراتى انبى و الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين، بينما غاب فريد شوقى عن مباراة انبى بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

في سياق أخر، يعكف عماد النحاس وجهازه المعاون خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.