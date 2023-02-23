إنبى يسافر إلى الإسكندرية بعد غدٍ السبت استعداداً لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى إنبى السفر إلى الإسكندرية، بعد غدٍ السبت استعداداً لمواجهة المصرى المقرر لها يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعكف تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على تصحيح أخطاء لاعبى الفريق البترولى التي وقعوا فيها في مباراة طلائع الجيش الماضية من أجل تفاديها في لقاء المصرى المقبل.

وطالب تامر مصطفى لاعبى إنبى بتصحيح المسار أمام المصرى، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف إنبى في ترتيب جدول الدورى خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

في سياق مختلف يدرس تامر مصطفى استمرار رضا السيد في حراسة مرمى الفريق البترولى أمام المصرى البورسعيدى حيث يثق في قدرات الحارس بحماية عرين الفريق البترولى أمام المصرى بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة طلائع الجيش وأقيمت الإثنين الماضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر وانتهت بالتعادل السلبي.

وحصد التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال سير اللقاء،وكان التعادل السلبى حسم نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة و كريم طارق و أحمد سمير، بينما جاءت هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أمين قفه.