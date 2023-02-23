شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعيد خالد صبحى وهشام صلاح أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش خدمات هشام صلاح وخالد صبحى في مباراة الطلائع الجيش المقبلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب ثنائى سيد البلد عن مواجهة الداخلية الماضية بسبب تعرضهما للإيقاف، وذلك في اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى.

في سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الداخلية فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 97.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.