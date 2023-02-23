شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد النادرى يعود للتشكيل الأساسى لفريق غزل المحلة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة عودة أحمد النادرى لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الاساسى في المباراة أمام أسوان ضمن الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

و كان غاب أحمد النادرى عن مباراة غزل المحلة و الاسماعيلى الماضية بسبب الإيقاف بعد حصولة على ثلاث أنذرات .

وحسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة غزل المحلة و الاسماعيلى فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تقدم حمدى حمدى للدراويش ثم تمكن عبد الرحمن عاطف من احراز هدف التعادل للفريق المحلاوى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع للمباراة .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره أسوان ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرا حيث تقام المباراة على ستاد المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد ٢٧ نقطة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلهم .