شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد فتوح والونش وضم الصفقات الجديدة لقائمة الزمالك أمام الترجى.. تأكيدا لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الفريق التى ستسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجى يوم السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى – محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – عمر جابر – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافى – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

وكان ”الخليج 365” أكد استبعاد أحمد فتوح والونش من قائمة الزمالك وضم الصفقات الجديدة.