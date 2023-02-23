شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عقب التعادل أمام لايبزيج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على تعادل فريقه الإنجليزي أمام نظيره لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره لايبزيج، بتعادل الفريق بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولةدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ "بي تي سبورت": لقد دفعونا إلى الأمام أكثر وكان لدينا المزيد من المشاكل في البناء، عدنا ولعبنا على آخر15 دقيقة بشكل جيد.

وأشار: كانت لدينا فرص جيدة في الشوطين، أنا سعيد بالمباراة بأكملها، وليس فقط أول 45 دقيقة، هل يتوقع الناس منا أن نأتي إلى هناونفوز 4-0؟ هذا ليس الواقع، إنها منافسة صعبة.

وتابع: إنها مباراتنا الرابعة في 10 أيام مع الكثير من السفر، نحن فريق جيد ولكن إذا كان الناس يتوقعون منا أن نأتي إلى هنا ونفوز 4-0، فنحن غير قادرين على القيام بذلك.

وأتم عن لمسة اليد في آخر اللقاء: لا يمكنني الحديث عنها ولكني أعرف ما حدث.

