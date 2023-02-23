شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى تقديم بلحاج: مرحبا بك فى النادى الأكثر تتويجا بالقرن الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي الزمالك صفقة المغربي أحمد بلحاج بطريقة جديدة عبر حسابة الرسمي، حيث أعلن الزمالك ضم اللاعب رسميا قادما من نادي أسوان في الانتقالات الشتوية الماضية.

ونشر نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: "من بلاد المغرب العربي إلى نادي الزمالك.. مرحباً بلحاج".

واستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم الصفقات الجديدة، المغربى أحمد بلحاج وناصر منسى ومحمود شبانة بعد انتهاء أزمة القيد الخاصة بهم واستخراج كارنيهاتهم.

وباتت صفقات الزمالك الشتوية التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جاهزة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيد صفقاته الشتوية.

وأكد مسئولو الزمالك فى وقت لاحق أن مشاركة الصفقات الجديدة فى بطولة أفريقيا متوقفة علي إنتهاء أزمة القيد محلياً حيث سيتم ظهور اللاعبين في القائمة الإفريقية بشكل تلقائي بسبب قيدهم قبل الموعد المحدد.