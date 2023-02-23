شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلاني: منتخب الشباب يملك لاعبين مميزين وسنحقق آمال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إياد العسقلاني، لاعب مصر للشباب، التقليل من إمكانيات اللاعبين عقب الهزيمة من نيجيريا وتضاؤل فرصة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وقال العسقلاني في تصريحات لقناة الحياة: "لدينا لاعبون محترفون متواجدون ولاعبون يشاركون في الدوري الممتاز، وكلنا على أعلى مستوى وسنحقق آمال كل المصريين".

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.