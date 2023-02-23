شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتشهد هذه الجولة أيضا مواجهتين بين سموحة مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع طلائع الجيش فى الرابعة عصرا، فيما تقام الجولة السادسة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من سموحة مع الأهلى، وطلائع الجيش مع الزمالك، والبنك الأهلى مع سبورتنج.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.