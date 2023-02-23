شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. بترول أسيوط متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بترول أسيوط، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن فريق لافيينا بقيادة جورج جاليدى صاحب الوصافة برصيد 40 نقطة بعد مرور 18 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى

1 بترول أسيوط 41 نقطة

2 لافيينا 40 نقطة

3 الجونة 38 نقطة

4 النصر للتعدين 32 نقطة

5 مصر المقاصة 28 نقطة

6 كيما أسوان 27 نقطة

7 الألومنيوم 25 نقطة

8 ديروط 22 نقطة

9 المنيا 22 نقطة

10 أسمنت أسيوط 21 نقطة

11 الفيوم 18 نقطة

12 شُبان قنا 17 نقطة

13 ملوى 17 نقطة

14 مركز شباب الطامية 16 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 14 نقطة

16 المدينة المنورة 10 نقاط

يحل فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد برصيد 41 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويسعى سعيد صبحى مدرب فريق البترول فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة لوقف نزيف النقاط واستغلال عامل الأرض فى إسقاط المتصدر وتضييق الفارق معه.

ويستقبل فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، فريق لافيينا القابع فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة خلف المتصدر بنقطة واحدة، ويأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم فى تحقيق فوز مهم على لافيينا والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، فيما طالب جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاعبيه بضرورة العودة لسكة الانتصارات من أجل مواصلة الضغط على بترول أسيوط وانتظار هدية من المقاصة اليوم لاقتناص الصدارة.

ويحل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط، ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، على أمل تعثر بترول أسيوط ولافيينا، فيما يسعى النصر للتعدين للفوز بهذه المباراة لتقليص الفارق مع الجونة لـ3 نقاط ومواصلة انتفاضته.

ويلتقى فى نفس التوقيت فى هذه المجموعة كل من تليفونات بنى سويف والفيوم، أسمنت أسيوط مع شبان قنا، المدينة المنورة مع ملوى، بالإضافة إلى مواجهة بين هلال الضبعة وبروكسى فى مجموعة بحرى.