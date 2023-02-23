شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا لاعب منتخب مصر للشباب: الأمور صعبة لكننا لن نيأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد رضا، لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، أن الأمل ما زال موجودا بالنسبة لشباب الفراعنة في التأهل رغم صعوبة المهمة.

وقال أحمد رضا في تصريحات لقناة الحياة: "كل الأمور أصبحت صعبة ولن نيأس، سنفكر في المواجهة المقبلة أمام السنغال وسنحاول تحقيق المكسب لكي نتأهل على الأقل".

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.