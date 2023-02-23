شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: كان حلم حياتى أختم مسيرتى وسط جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر عمرو الحلواني، لاعب أسوان السابق، عن سعادته البالغة باعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه يشعر بالراحة بمسيرته الذي قدمها في الملاعب مع جميع الأندية.

وقال الحلواني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كان حلم حياتي أختم مسيرتي وسط جماهير الأهلي أو لاعبا في الفريق الأحمر، وأحمد ربنا إني قدرت أنهي المسيرة وسط الجماهير الحمراء.. أشجع الأهلي من صغري، والعائلة كلها أهلاوية وتشجع الفريق الأحمر".

وتحدث لاعب فريق أسوان السابق، عن سبب رفع الشورت الذي يرتديه خلال المباريات في السنوات التي لعبها قبل إعلان اعتزاله كرة القدم يوم الثلاثاء الماضي وتكريمه في مباراة الأهلي.

وقال الحلواني: "لو مرفعتش الشورت في الماتشات مش هعرف العب وتركيزي هيقل.. بلبس بنطلون في التمرين، لإني مش عاوز ارفع الشورت بهذا الشكل في المران".

وقال الحلواني إن أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، هو أصعب ظهير لعب ضده خلال مسيرته، موضحا: "كنت اتمنى ختام مسيرتي داخل النادي الأهلي حتى ولو ببلاش".

وأـم تصريحاته: "سعيد بمسيرتي وحب الجماهير في مصر، واتفاجت بما لقيته في مباراة الأهلي وأسوان وسط كل الجماهير".