شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب الشباب: مباراة السنغال حياة أو موت بالنسبة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اللاعب أحمد نادر حواش، جناح منتخب مصر للشباب، عن أهمية مباراة السنغال المقبلة لشباب الفراعنة والمقرر لها السبت المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحياة": "نحن نتحمل المسئولية، ولا يوجد أمامنا غير مباراة واحدة فهي بمثابة حياة أو موت، (احنا قدها)".

وتابع اللاعب عقب الهزيمة من نيجيريا: "الفوز على السنغال هو الأمل الوحيد للصعود للدور المقبل ايًا كانت المباراة سنتأهل إن شاء الله".

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.