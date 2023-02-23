شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكى: مواجهة مصر ونيجيريا كانت صعبة.. ولقاء السنغال لن يكون سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك وبرشلونة السابق، أن فوز بلاده ضد منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا لم يكن سهلا.

وقال أمونيكي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مواجهة مصر ونيجيريا كانت صعبة على كلا الفريقين.. فوز منتخب مصر للشباب على السنغال لن يكون سهلا على الإطلاق".

وواصل نجم الزمالك وبرشلونة السابق، أنه لا يزال يتابع الزمالك، قائلا: "أتابع مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والفريق متراجع على مستوى الأداء والنتائج.. مباراة الترجي المقبلة لن تكون سهلة".

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما،على ستاد القاهرة الدولى.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 لصالح منتخب نيجيريا عن طريق سولومون أجبالاكا، برأسية قاتلة على يمين حارس المنتخب مصطفى مخلوف.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عن نقطة وحيدة، بعد مباراتين، في المركز الثالث بالهزيمة من نيجيريا في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وتضم المجموعة الأولي من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا داخل مصر منتخبات، مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا ومقرها القاهرة.