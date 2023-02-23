شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل: الإسماعيلى لم يخسر آخر 5 مباريات ويهمنا الخروج من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الجمل، رئيس جهاز الكرة السابق بالإسماعيلى، والذى تمت إقالته مع الجهاز الفنى أنه يدعم أى مدير فنى يتولى مهمة تدريب الفريق لأن الأهم مصلحة الإسماعيلى.

وقال الجمل فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت: "يهمنا مصلحة الإسماعيلى وأن يخرج من الأزمة".

وأضاف الجمل أن الفريق لم يتعرض لأى هزيمة فى آخر 5 مباريات، وهو عدد مقبول، كما أن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز على المحلة، وبدأ ميدو فى وضع يده على مفاتيح الفريق، إلا أن مجلس الإدارة له كامل الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا.

وأقال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي مدربه أحمد حسام ميدو، بعد تعادله أمام غزل المحلة 1ـ1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري المصري لكرة القدم

وفى ذات السياق قرر المجلس خصم 10% من قيمه عقود اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمام المحلة، إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب.