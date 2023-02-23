شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب العام السابق للإسماعيلى: جهاز ميدو اشتغل "كل حاجة" بعد رحيل الكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام السابق لنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني بقيادة ميدو، والذي تمت إقالته مؤخرا، عمل كل شىء في النادي بعد رحيل يحيى الكومى رئيس النادى السابق.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "وصلنا لمرحلة صعبة مع اللاعبين، واللي باع سيارته بسبب عدم الحصول على مستحقات". وتابع: "كنا بنخبى عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق بسبب قضية ضده".

وأوضح المدرب العام السابق لنادي الإسماعيلي أن موقف الفريق صعب للغاية، مشيرا إلى أن الفريق هذا الموسم تم تكوينه بشكل كارثى.

وقال أشرف خضر: "الإدارة السابقة أخطأت فى جلب صفقات جديدة ببداية الموسم قبل التعاقد مع مدرب للنادي". واختتم: "فريق الإسماعيلي أصبح ضعيفا حتى على ملعبه بالإسماعيلية، الذي كان ملعبا صعبا ومرعبا للمنافسين".