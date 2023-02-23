الامارات | الكولومبي روبيو بطلاً لمرحلة «برجيل القابضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدراج الكولومبي اينر روبيو من فريق «موفي ستار»، أمس، بمرحلة «برجيل القابضة»، وهي الثالثة من «طواف الإمارات 2023» في نسخته الخامسة، والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 26 الجاري.

وانطلقت المرحلة الثالثة من إمارة الفجيرة، وتحديداً من شاطئ المظلات، وصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، لمسافة 185 كلم، حيث قطع الكولومبي المسافة بزمن 4:51:24 ساعات، متقدماً على دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي ريمكو إيفينبول، والبريطاني آدم ييتس من فريق الإمارات.

وحصد البلجيكي ريمكو إيفينبول، دراج فريق سودال كويك ستيب، قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة»، الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الأسترالي لوكاس بلاب على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، البلجيكي إدوارد بلانكارت، دراج فريق البيسين ديكونينك.

وتوج الفائزين أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وكفيل عبدالعظيم، مدير قسم الفعاليات في مجموعة برجيل القابضة، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التسويق في «آي اتش سي»، وأحمد إبراهيم أحمد، ممثل شركة نخيل، وأليسا بيكولو ممثلة شركة آليه، وريم الراشدي مدير إدارة التسويق في مجلس أبوظبي الرياضي. وقال روبيو في تصريح صحافي إن هذا «أول فوز احترافي لي في اليوم الذي يصادف عيد ميلادي، ويأتي بعد مواجهتي العديد من المشكلات البدنية منذ بداية مسيرتي الاحترافية، ولكني في حالة ممتازة الآن وأحظى باهتمام كبير من كامل فريقي».